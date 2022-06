Padova-Palermo 0-1 | rosanero a 90? dal sogno Serie B | l’analisi di Baldini e Valente

(Di lunedì 6 giugno 2022) L'analisi post-partita del tecnico del, Silvioe dell'esterno, Nicola, dopo il successo per 1-0 dell'Euganeo contro il. Domenica gli ultimi 90' in programma al "Renzo Barbera" per l'ultimo atto della Finale playoff di C

Advertising

Palermofficial : ?? FULL TIME PADOVA 0 - PALERMO 1 ?? #siamoaquile ?? #PadPal @LegaProOfficial - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO FLORIANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! PADOVA 0 - PALERMO 1 ?? #siamoaquile… - PadovaCalcio : #Padova-#Palermo - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Marconi salva un gol fatto, Luperini è un moto perpetuo. Le pagelle di Padova-Palermo' - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Palermo, chi ben comincia...Floriano dà scacco al Padova - Ilovepalermocalcio -

Due città e due società,, che ambiscono ad altro che la C. La pressione quindi su di loro, era molta. A fine partita appaiono entrambi stanchi quasi l'avessero giocata anche loro, la ...Calcio 2021 - 2022 Serie C SquadraFare come se all'Euganeo in realtà sia arrivata una sconfitta. Questa è la via che traccia Silvio Baldini dopo la vittoria di ieri contro ilper 0 - 1: un successo pesante nell'ottica ...Quasi una intera pagina dedicata alla Serie C sull'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano torinese apre con il titolo: "Palermo, mani sulla B. Floriano spegne il Padova. I ...L'analisi post-partita del tecnico del Palermo, Silvio Baldini e dell'esterno, Nicola Valente, dopo il successo per 1-0 dell'Euganeo contro il Padova. Domenica gli ultimi 90' in programma al "Renzo Ba ...