Nigeria, “100 morti nella strage in chiesa” (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ di 100 morti il bilancio delle vittime dell’attacco alla chiesa di San Francesco Saverio a Owo, nel sudovest della Nigeria. Tra le vittime della strage ci sono bambini e donne incinte. E’ la denuncia che arriva da Oluwole Ogunmolasuyi, esponente politico nello stato di Ondo, citato dall’agenzia Dpa, all’indomani dell’assalto a colpi di arma da fuoco ed esplosivi alla chiesa affollata di fedeli durante la messa di Pentecoste. Ieri fonti mediche citate dal Nigerian Tribune parlavano di almeno 50 morti. La diocesi di Ondo ha reso noto che “nessun sacerdote è stato rapito nel corso dell’attacco”. “Uomini armati non identificati hanno attaccato la chiesa di San Francesco di Owo. Gli assalitori – spiega una nota diffusa da Fides – hanno ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ di 100il bilancio delle vittime dell’attacco alladi San Francesco Saverio a Owo, nel sudovest della. Tra le vittime dellaci sono bambini e donne incinte. E’ la denuncia che arriva da Oluwole Ogunmolasuyi, esponente politico nello stato di Ondo, citato dall’agenzia Dpa, all’indomani dell’assalto a colpi di arma da fuoco ed esplosivi allaaffollata di fedeli durante la messa di Pentecoste. Ieri fonti mediche citate daln Tribune parlavano di almeno 50. La diocesi di Ondo ha reso noto che “nessun sacerdote è stato rapito nel corso dell’attacco”. “Uomini armati non identificati hanno attaccato ladi San Francesco di Owo. Gli assalitori – spiega una nota diffusa da Fides – hanno ...

Advertising

ledicoladelsud : Nigeria, “100 morti nella strage in chiesa” - liberenotizie : Nigeria, '100 morti nella strage in chiesa'. Adnkronos - ultimora - italiaserait : Nigeria, “100 morti nella strage in chiesa” - LocalPage3 : Nigeria, '100 morti nella strage in chiesa' - fisco24_info : Nigeria, '100 morti nella strage in chiesa': (Adnkronos) - Tra le vittime ci sono bambini e donne incinte… -