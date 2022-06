Napoli, Paolo Del Genio: “Da Cagliari sta circolando una voce davvero assurda” (Di lunedì 6 giugno 2022) Ai microfoni di Tele A è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio. Tra i vari temi toccati, il giornalista ha parlato anche di alcune voci che stanno circolando a Cagliari e riguardanti una promessa fatta dai calciatori alla loro tifoseria. “Stanno girando delle notizie da Cagliari che, per come la vedo io, sono fuori ogni L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Ai microfoni di Tele A è intervenuto il giornalistaDel. Tra i vari temi toccati, il giornalista ha parlato anche di alcune voci che stannoe riguardanti una promessa fatta dai calciatori alla loro tifoseria. “Stanno girando delle notizie dache, per come la vedo io, sono fuori ogni L'articolo

Advertising

OfficialSSLazio : ?? #onthisday ?? 31.05.2015 ?? Napoli ?? Una notte incredibile al San Paolo per conquistare la qualificazione ai prel… - ramiropol : RT @museodiemozioni: Napoli River Plate 0-0 Stadio San Paolo Agosto 1984 - juventinovero4 : @Napolinblack @Paolo_Bargiggia @juventusfc Ma chi sminuisce lo scudetto del Milan capra ? Ho solo scritto che secon… - juventinovero4 : @Napolinblack @Paolo_Bargiggia @juventusfc Pensa al Napoli che non vincete mai una sega - arcocielo : RT @artdielle: “Vedi Napoli, e non muori. Scritto dagli anni sessanta al 1975, custodito da una vecchia tata pugliese, recuperato in un cas… -