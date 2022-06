Morte di “Er patata”, in corso le indagini per stabilire la causa del decesso (Di lunedì 6 giugno 2022) e scoprire chi aveva incontrato l’attore nei giorni precedenti il decesso A tre giorni dalla scomparsa di Roberto Brunetti, meglio conosciuto come “Er patata”, sono tanti gli interrogativi in sospeso a cui gli inquirenti cercano di dare una risposta. La procura di Roma ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di Morte come conseguenza di altro reato, ma c’è, innanzitutto, da chiarire la causa del decesso, che potrà essere stabilita solo dall’autopsia. Il medico legale e specifici esami autoptici potranno stabilire se si è trattato effettivamente di una overdose, come ipotizzato dagli investigatori. Leggi anche: ROBERTO BRUNETTI, “ER patata”, È MORTO. AVEVA RECITATO IN ROMANZO CRIMINALE Inoltre, andranno chiariti anche altri aspetti, ovvero la provenienza della droga ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 giugno 2022) e scoprire chi aveva incontrato l’attore nei giorni precedenti ilA tre giorni dalla scomparsa di Roberto Brunetti, meglio conosciuto come “Er”, sono tanti gli interrogativi in sospeso a cui gli inquirenti cercano di dare una risposta. La procura di Roma ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi dicome conseguenza di altro reato, ma c’è, innanzitutto, da chiarire ladel, che potrà essere stabilita solo dall’autopsia. Il medico legale e specifici esami autoptici potrannose si è trattato effettivamente di una overdose, come ipotizzato dagli investigatori. Leggi anche: ROBERTO BRUNETTI, “ER”, È MORTO. AVEVA RECITATO IN ROMANZO CRIMINALE Inoltre, andranno chiariti anche altri aspetti, ovvero la provenienza della droga ...

