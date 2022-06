Mauro Icardi in Africa con Wanda, lo sfogo su Instagram: “Carriera in bilico? Gorilla e leoni hanno più rispetto”. Poi l’indizio sul futuro (Di lunedì 6 giugno 2022) Incontri con Gorilla, giraffe e leoni, splendidi safari e incontri con la popolazione locale: Mauro Icardi e Wanda Nara si stanno godendo una lunga vacanza in Africa, tra Ruanda e Kenya. Le foto su Instagram raccontano di un rapporto di coppia che sembra pienamente ristabilito. Nel frattempo, però, si riconcorrono le voci sul futuro dell’attaccante argentino: finita un’altra stagione deludente con il Paris Saint Germain, segnata da 24 presenze totali e appena 4 gol, in molti credono che per l’ex Inter sia arrivato il momento di fare le valigie. Si parla anche di un possibile ritorno in Serie A, a cui starebbe lavorando proprio Wanda, moglie ma anche procuratrice del calciatore. Visualizza questo post su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Incontri con, giraffe e, splendidi safari e incontri con la popolazione locale:Nara si stanno godendo una lunga vacanza in, tra Ruanda e Kenya. Le foto suraccontano di un rapporto di coppia che sembra pienamente ristabilito. Nel frattempo, però, si riconcorrono le voci suldell’attaccante argentino: finita un’altra stagione deludente con il Paris Saint Germain, segnata da 24 presenze totali e appena 4 gol, in molti credono che per l’ex Inter sia arrivato il momento di fare le valigie. Si parla anche di un possibile ritorno in Serie A, a cui starebbe lavorando proprio, moglie ma anche procuratrice del calciatore. Visualizza questo post su ...

