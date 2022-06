Mattarella | “Ucraina? L’Italia è chiamata ad assicurare la pace” – Video

(Di lunedì 6 giugno 2022) “Sul versante internazionale la guerra scatenata dalla Federazione russa contro l’sta minando le basi della convivenza nel mondo. È un grande impegno quello cui siamo chiamati per, sicurezza e progresso”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, incontrando i vertici dell’Arma dei Carabinieri in occasione del 208 anniversario dell’Arma. “Sono certo – prosegue– che l’Arma saprà costantemente confermare la propria opera ed essere parte significativa dello sforzo nazionale in atto”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Sul versante internazionale la guerra scatenata dalla Federazione russa contro l'sta minando le basi della convivenza nel mondo. E' un grande impegno quello cui siamo ...Sergio..."Due adulti,e Draghi, tengono la barra dritta e poi ci sono dei bambini che giocano utilizzando il pacifismo come arma elettorale ma non per ottenere la pace: Conte e Salvini, artefice ...'Il punto di caduta sara' una tregua, le due parti cesseranno di combattere, ma non ci sara' una stabilizzazione in una pace. Sara' un tregua ..."Sul versante internazionale la guerra scatenata dalla Federazione russa contro l'Ucraina sta minando le basi della convivenza ... Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ...