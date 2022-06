Le polemiche per la presunta Madonna a seno nudo al Pride di Cremona (Di lunedì 6 giugno 2022) A ogni Pride la sua polemica. Come già accaduto in passato, ogniqualvolta le città italiane si riempiono dei colori arcobaleno della comunità LGBTQ che sfilano per le strade si alza il polverone. Questa volta è accaduto dopo il Pride di Cremona (di sabato 4 giugno), quando è comparso un manichino – che da molti viene indicato come l’immagine della Madonna – con il seno scoperto. Secondo alcuni – compreso, ovviamente, il leader della Lega Matteo Salvini – si tratta di un insulto alla fede cristiano-cattolica e alle radici fideistiche del nostro Paese. Pride Cremona, le polemiche per la presunta Madonna col seno scoperto “Offendere la fede, la cultura e la sensibilità di milioni di italiani non c’entra ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) A ognila sua polemica. Come già accaduto in passato, ogniqualvolta le città italiane si riempiono dei colori arcobaleno della comunità LGBTQ che sfilano per le strade si alza il polverone. Questa volta è accaduto dopo ildi(di sabato 4 giugno), quando è comparso un manichino – che da molti viene indicato come l’immagine della– con ilscoperto. Secondo alcuni – compreso, ovviamente, il leader della Lega Matteo Salvini – si tratta di un insulto alla fede cristiano-cattolica e alle radici fideistiche del nostro Paese., leper lacolscoperto “Offendere la fede, la cultura e la sensibilità di milioni di italiani non c’entra ...

