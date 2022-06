Iv | Bonifazi a Calenda | ' Carlo i nemici non siamo noi | rilassati'

(Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Anche oggiattacca Renzi evocando conflitti inesistenti tra business e politica. L'uomo cresciuto in Confindustria non sa che cosa sia la politica. Ma evidentemente non ha ancora capito che cosa sia davvero il business.nonnoi:". Così Francescodi Iv su twitter.

Ribatte: ", relax! 1. Sala è un ottimo candidato a livello nazionale, non lombardo. 2. Cottarelli non ha esperienza politica. 3. Noi siamo contro Lagalla che è il candidato di Cuffaro ......, in conferenza stampa a Palermo con Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco a Palermo per Azione e +Europa." Qual è la posizione di Renzi a Palermo - ha anche detto - A me Francesco...