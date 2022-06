Inter | accellerata per Asllani Marotta incontra l’Empoli

(Di lunedì 6 giugno 2022) L’continua a seguire Kristjanincontrerà i dirigenti delper chiudere e bruciare la concorrenza sul tempo L’è pronta ad accelerare per l’acquisto del centrocampista dell’Kristjan. Le notizie su possibili inserimenti last minute da parte di Newcastle e Milan hanno spintoa dare una svolta alla trattativa. Nei prossimi giorni è infatti previsto un incontro conper provare a trovare la quadra e chiudere l’acquisto del regista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

