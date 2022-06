I Santi di Lunedì 6 Giugno 2022 (Di lunedì 6 giugno 2022) BEATA VERGINE MARIA MADRE DELLA CHIESA – MemoriaIl 21 novembre 1964, a conclusione della terza Sessione del Concilio Vaticano II, dichiarò la beata Vergine Maria «Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, tanto dei fedeli quanto dei Pastori, che la chiamano Madre amantissima». La Sede Apostolica pertanto, in occasione dell’Anno Santo della Riconciliazione (1975), propose una messa votiva in onore della beata Maria Madre della Chiesa, successivamente inserita nel Messale Romano; diede anche facoltà di aggiungere…www.Santiebeati.it/dettaglio/95504 San NORBERTO Vescovo – Memoria FacoltativaXanten, Germania, 1080-1085 – Magdeburgo, 6 Giugno 1134San Norberto è il fondatore, nel 1121, di un antico ordine monastico, che però si dedicò anche all’evangelizzazione “ad extra”, anticipando così l’avvento degli ordini mendicanti: i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 giugno 2022) BEATA VERGINE MARIA MADRE DELLA CHIESA – MemoriaIl 21 novembre 1964, a conclusione della terza Sessione del Concilio Vaticano II, dichiarò la beata Vergine Maria «Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, tanto dei fedeli quanto dei Pastori, che la chiamano Madre amantissima». La Sede Apostolica pertanto, in occasione dell’Anno Santo della Riconciliazione (1975), propose una messa votiva in onore della beata Maria Madre della Chiesa, successivamente inserita nel Messale Romano; diede anche facoltà di aggiungere…www.ebeati.it/dettaglio/95504 San NORBERTO Vescovo – Memoria FacoltativaXanten, Germania, 1080-1085 – Magdeburgo, 61134San Norberto è il fondatore, nel 1121, di un antico ordine monastico, che però si dedicò anche all’evangelizzazione “ad extra”, anticipando così l’avvento degli ordini mendicanti: i ...

Lunedì 6 giugno 2022 - (Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! Sui monti santi egli l'ha fondata; il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. R. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!