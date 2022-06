Giletti sviene, Sallusti se ne va imprecando contro il comunismo: “Zacharova cretina”: caos a “Non è l’Arena” (video) (Di lunedì 6 giugno 2022) Succede di tutto a Non è l’Arena, il talk show condotto dalla Piazza Rossa di Mosca, da Massimo Giletti su La7. Sallusti che si dissocia (“Quel palazzo del Kgb è un palazzo di merda: lì preparate le peggiori stragi comuniste“. Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri del Cremlino, che dà del “bambino” e dell”extraterrestre” al conduttore. Giletti che sviene, gettando nel panico lo studio, in primis Myrta Merlino che urla: “aiutate Massimo”. Va detto che la Zakharova non ha risposto alle domande di Giletti che chiedeva quasi supplicandola di ricorrere dopo 100 giorni di guerra alle armi della diplomazia. Ma trovava un muro di gomma nell’interlocutrice. Che non rispondeva sul futuro della guerra e preferiva tornare alla calende greche; insultando l’occidente, i giornalisti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Succede di tutto a Non è, il talk show condotto dalla Piazza Rossa di Mosca, da Massimosu La7.che si dissocia (“Quel palazzo del Kgb è un palazzo di merda: lì preparate le peggiori stragi comuniste“. Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri del Cremlino, che dà del “bambino” e dell”extraterrestre” al conduttore.che, gettando nel panico lo studio, in primis Myrta Merlino che urla: “aiutate Massimo”. Va detto che la Zakharova non ha risposto alle domande diche chiedeva quasi supplicandola di ricorrere dopo 100 giorni di guerra alle armi della diplomazia. Ma trovava un muro di gomma nell’interlocutrice. Che non rispondeva sul futuro della guerra e preferiva tornare alla calende greche; insultando l’occidente, i giornalisti ...

