Covid Ragusa, calano positivi ma aumentano morti (Di lunedì 6 giugno 2022) Ragusa – Scende il dato dei contagi ma sale quello dei morti Covid in provincia di Ragusa. E’ quanto annuncia, oggi 6 giugno, il bollettino dell’Asp di Ragusa.I positivi in totale sono 1592 di cui 1562 si trovano in isolamento domiciliare, 30 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo.I guariti salgono a 92.934 mentre i morti sono saliti a 558. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 79 anni di Modica, vaccinata con 3 dosi, morta nella sua abitazione a Modica. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 282.514 tamponi molecolari, 38.461 test sierologici, 864.564 test rapidi per un totale di 1.185.539. Covid: positivi virus nei 12 Comuni ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 6 giugno 2022)– Scende il dato dei contagi ma sale quello deiin provincia di. E’ quanto annuncia, oggi 6 giugno, il bollettino dell’Asp di.Iin totale sono 1592 di cui 1562 si trovano in isolamento domiciliare, 30 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria e Palermo.I guariti salgono a 92.934 mentre isono saliti a 558. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 79 anni di Modica, vaccinata con 3 dosi, morta nella sua abitazione a Modica. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 282.514 tamponi molecolari, 38.461 test sierologici, 864.564 test rapidi per un totale di 1.185.539.virus nei 12 Comuni ...

Advertising

quotidianodirg : #Ragusa – Scende il dato dei contagi ma sale quello dei morti Covid in provincia di Ragusa. E’ quanto annuncia, ogg… - palermo24h : Covid in Sicilia 1.552 nuovi positivi, 5 morti. A Ragusa altri 133 nuovi contagi - ragusaoggi : Covid: in Sicilia 1.552 nuovi positivi, 5 morti. A Ragusa altri 133 nuovi contagi - infoitinterno : Covid Sicilia, 1552 nuovi positivi: 133 a Ragusa - quotidianodirg : Ragusa – Altri 133 nuovi positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Sono stati registrati dal Ministero della Sal… -