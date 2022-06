Con Covid e caldo ‘boom’ di danni cognitivi per gli anziani (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Allarme salute psicofisica degli anziani. “La pandemia ha creato una vera e propria epidemia di problemi cognitivi legati alla scarsa socialità indotta dalle necessità di proteggersi dai contagi. E ora, quando la bella stagione avrebbe potuto aiutare a ricostruire un poco di vita sociale, il troppo caldo lo impedisce ancora una volta, e il problema peggiora”. A tracciare il quadro, all’Adnkronos Salute è Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg). “Dopo due anni di pandemia – precisa Scotti – stiamo vedendo particolarmente compromessi gli aspetti cognitivi dei nostri pazienti anziani. E’ un fenomeno molto allargato. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone che, responsabilmente, hanno ridotto la loro socialità per evitare ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Allarme salute psicofisica degli. “La pandemia ha creato una vera e propria epidemia di problemilegati alla scarsa socialità indotta dalle necessità di proteggersi dai contagi. E ora, quando la bella stagione avrebbe potuto aiutare a ricostruire un poco di vita sociale, il troppolo impedisce ancora una volta, e il problema peggiora”. A tracciare il quadro, all’Adnkronos Salute è Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg). “Dopo due anni di pandemia – precisa Scotti – stiamo vedendo particolarmente compromessi gli aspettidei nostri pazienti. E’ un fenomeno molto allargato. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone che, responsabilmente, hanno ridotto la loro socialità per evitare ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, respirazione bocca-a-bocca efficace anche con FFP2 #resuscianne… - MinisteroSalute : I richiami del vaccino anti Covid-19 sono efficaci nel prevenire i casi di malattia severa. La quarta dose è raccom… - pbersani : Il Covid ci ha insegnato cos’è la destra è cos’è la sinistra. Le destre non riescono a mettersi in un collettivo, a… - billythekode : La stupidità non ha veramente limiti - for19dan : @ConniCostini Per 2 anni con la scusa del covid ho visto rigirare tutto, dalla costituzione al codice civile e di consumo... -