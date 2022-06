Caldaie | stop a breve | l’alternativa è un incentivo che fa risparmiare in bolletta

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il temaè sempre più caldo. La decisione della commissione europea porterà a non poterle acquistare. In alternativa un bonus decisamente importante. Con la guerra in corso tra Russia e Ucraina, il tema del gas si è fatto sempre più impellente. Tale scenario ha portato la Commissione Europea ad interrogarsi su nuovi metodi per non essere più dipendenti dal gas russo. Una delle decisioni messe nel piano RePowerUE è stata quella di direallea gas. A tal proposito, molti si interrogano sulle alternativa dato che l’apparecchio è ancora molto usato. AdobeStockIl piano messo in atto dalla Commissione Europea si lega alla volontà di staccarsi dalla dipendenza dei combustibili fossili russi. Ma non solo questo. Perché c’è la voglio di permettere una transazione ecologica davvero adeguata in tutti i paesi ...

Già qui si arriva a un punto importante per l'Italia, dove lea gas hanno incentivi che vanno dal 50 per cento per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati ...... prevede entro il 2029 loalla loro vendita. Partire dal riscaldamento domestico per ... che implicano il 2029 come data finale per l'immissione sul mercato dia combustibili fossili ...soprattutto dalla combustione di caldaie e cucine, come recentemente sottolineato in un rapporto dell’European Public Health Alliance (EPHA). Questo rapporto indica la Spagna come uno dei paesi ...Quando accadrà, e sta per accadere, per un Paese come l’Italia sarà un fatto storico. Il metano nelle abitazioni degli italiani c’è arrivato, del resto, grazie a ...