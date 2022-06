Calciomercato Napoli | doppio colpo in attacco | arrivano entrambi dalla serie A

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ilè pronto aldiper rinforzare l’i giocatoriA. Le trattative Ilè entrato nel vivo. Tra tutte le squadre che si stanno muovendo per rinforzare la propria rosa, in vista della prossima stagione, c’è il. La società azzurra deve fare i conti con le numerose partenze. L’è il reparto in cui intervenire, ma sono già state individuate le pedine perfette per Spalletti.(canva.com)L’delpian piano sta perdendo pezzi importanti. L’ultimo che sembra essere sul piede di ...