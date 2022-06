Cadavere nel Casertano | lesioni compatibili con caduta

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte del 32enne Elio Russo, il cuiè stato rinvenuto ieri in una zona di campagna coltivata a mais di Portico di Caserta. Il corpo presentava ferite al capo e in altre parti, tra cui braccia e torace, ma dai primi accertamenti medico-legali realizzati, è emerso che le ferite sarebberopiù con una o varie cadute procuratesi dal 32enne che con un pestaggio subito. Ad indagare sono i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere con il coordinamento della Procura diretta da Carmine Renzulli. Testimoni avrebbero visto l’uomo barcollare, sbattere anche contro un muro, per cui si ipotizza che possa essere caduto più volte per poi rialzarsi, fin quando, ferito, non ce l’ha fatta più; nella zona in cui è stato trovato il corpo, sono in corso ...