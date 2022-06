Boris Johnson si salva, respinta la sfiducia sul Partygate per un pugno di voti (Di lunedì 6 giugno 2022) Il primo ministro britannico Boris Johnson rimane a capo del governo. Il parlamento ha respinto la mozione di fiducia nei suoi confronti. BoJo resta a capo del partito conservatore britannico grazie ai 211 voti a favore ricevuti (ma ben 148 contrari, la maggioranza era 180), e almeno per ora, non perderà il posto al 10 di Downing Street, anche se la spaccatura è ampia. La votazione è arrivata in seguito allo scandalo Partygate che ha travolto Johnson. Si è arrivati al voto poiché è stata superata la soglia del 15 per cento dei deputati conservatori che l’hanno richiesto alla Camera dei comuni, ovvero 54. Lo aveva annunciato il deputato Sir Graham Brady, presidente del Comitato dei parlamentari conservatori. Tecnicamente, il voto è stato sul ruolo di Johnson quale leader di partito, ma ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) Il primo ministro britannicorimane a capo del governo. Il parlamento ha respinto la mozione di fiducia nei suoi confronti. BoJo resta a capo del partito conservatore britannico grazie ai 211a favore ricevuti (ma ben 148 contrari, la maggioranza era 180), e almeno per ora, non perderà il posto al 10 di Downing Street, anche se la spaccatura è ampia. La votazione è arrivata in seguito allo scandaloche ha travolto. Si è arrivati al voto poiché è stata superata la soglia del 15 per cento dei deputati conservatori che l’hanno richiesto alla Camera dei comuni, ovvero 54. Lo aveva annunciato il deputato Sir Graham Brady, presidente del Comitato dei parlamentari conservatori. Tecnicamente, il voto è stato sul ruolo diquale leader di partito, ma ...

