Ape sociale 2022 | cos’è | requisiti

(Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Apeè il trattamento erogato dall’Inps a chi ha l’opportunità di mettersi a riposo anticipatamente in attesa di avere il requisito di età per la pensione di vecchiaia (67 anni) si legge su laleggepertutti.it. L’importo del sussidio mensile raggiunge al massimo i 1.500 euro. Occorre averne, però, almeno 63 ed essere in possesso di alcuni. Quali? Chi ha diritto all’Ape? Una delle condizioni che danno accesso a questa prestazione è l’appartenenza alle cosiddette ‘professioni gravose’. E recentemente l’Inps ha aggiornato l’elenco dei mestieri che fanno parte di questa categoria, anche se fare uno dei lavori compresi nella lista elaborata dall’Istituto non dà automaticamente diritto all’Ape. Vediamo, sinteticamente, come e chi può accedere a questo trattamento. Ape ...

L'Ape sociale è il trattamento erogato dall'Inps a chi ha l'opportunità di mettersi a riposo anticipatamente in attesa di avere il requisito di età per la pensione di vecchiaia (67 anni)