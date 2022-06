Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2022 ore 13:30 (Di domenica 5 giugno 2022) Viabilità DEL 5 GIUGNO 2022 ORE 13:20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO con ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio DISAGI A CAUSA DI VARI INCIDENTI SULLE STRADE DEL TERRITORIO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA NEL TRATTO TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E L’ARDEATINA ALTRO INCIDENTE IN PROVINCIA DI VITERBO, SULLA PROVINCIALE NEPESINA, TRA I KM 1 E 2, NEI PRESSI DI COLLE FARNESE, ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA PROVINCIALE 1 CIMINA AL MOMENTO CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI LATINA, POI, SULLA NETTUNENSE CODE NELLE DUE DIREZIONI PER UN SINISTRO AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO AD APRILIA CAMBIAMO ARGOMENTO TRASPORTO FERROVIARIO REASTANO SOSPESI I SERVIZI DELLE LINEE ALTA VELOCITA’ Roma-NAPOLI E ... Leggi su romadailynews (Di domenica 5 giugno 2022)DEL 5 GIUGNOORE 13:20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO con ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLADISAGI A CAUSA DI VARI INCIDENTI SULLE STRADE DEL TERRITORIO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA NEL TRATTO TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E L’ARDEATINA ALTRO INCIDENTE IN PROVINCIA DI VITERBO, SULLA PROVINCIALE NEPESINA, TRA I KM 1 E 2, NEI PRESSI DI COLLE FARNESE, ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA PROVINCIALE 1 CIMINA AL MOMENTO CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI LATINA, POI, SULLA NETTUNENSE CODE NELLE DUE DIREZIONI PER UN SINISTRO AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO AD APRILIA CAMBIAMO ARGOMENTO TRASPORTO FERROVIARIO REASTANO SOSPESI I SERVIZI DELLE LINEE ALTA VELOCITA’-NAPOLI E ...

