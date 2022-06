Veneto: Sensi (Pd), 'dalle parte delle ragazze molestate, si individuino responsabili' (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Dalla parte delle ragazze molestate, intimidite, aggredite e delle loro famiglie; una giornata di svago a Gardaland, trasformata in un incubo. Le forze di sicurezza procedano con la massima celerità per individuare e prendere i responsabili, bene potenziare controlli e sicurezza". Così Filippo Sensi del Pd su twitter. Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Dalla, intimidite, aggredite eloro famiglie; una giornata di svago a Gardaland, trasformata in un incubo. Le forze di sicurezza procedano con la massima celerità per individuare e prendere i, bene potenziare controlli e sicurezza". Così Filippodel Pd su twitter.

