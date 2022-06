Una Vita, anticipazioni 6 giugno: Ramòn soccorre Felipe insieme a Jacinto, ma poi non va d’accordo con l’amico (Di domenica 5 giugno 2022) Una Vita, anticipazioni 6 giugno: tra i protagonisti della puntata di domani troveremo Ramòn e Felipe, vittima di una rovinosa caduta in casa. Chi altro? Scopriamolo insieme! Una Vita, anticipazioni 6 giugno: Felipe si riprende grazie a Ramòn e Jacinto Ramòn ha raggiunto Felipe a casa sua, con l’intento di stabilirsi a vivere con lui, ma l’ha trovato privo di sensi e ferito a terra. insieme a Jacinto l’ha aiutato e l’avvocato riesce in qualche modo a riprendersi. Il Palacios rimane con l’amico per assisterlo. Tensione alle stelle tra Ramòn e Felipe. Lolita non ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 5 giugno 2022) Una: tra i protagonisti della puntata di domani troveremo, vittima di una rovinosa caduta in casa. Chi altro? Scopriamolo! Unasi riprende grazie aha raggiuntoa casa sua, con l’intento di stabilirsi a vivere con lui, ma l’ha trovato privo di sensi e ferito a terra.l’ha aiutato e l’avvocato riesce in qualche modo a riprendersi. Il Palacios rimane conper assisterlo. Tensione alle stelle tra. Lolita non ...

