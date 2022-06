Ultima puntata di Domenica IN: ottimi ascolti, emozioni e grandi risate. Arrivederci a settembre (Di domenica 5 giugno 2022) E’ andata in onda oggi 5 giugno 2022 l’Ultima puntata di Domenica In. Si chiude con i saluti di Mara Venier, e una puntata un po’ più corta del programma ( perchè la regina Elisabetta resta sempre la regina Elisabetta). Un programma che porta a casa, una stagione pressochè perfetta. Nonostante la concorrenza fortissima arrivata da Canale 5 che quest’anno per la prima volta ha schierato Amici e Verissimo alla Domenica, Mara Venier ha comunque fatto benissimo. Il programma di Rai 1 non ha vinto molte sfide contro Amici ma gli ascolti di Domenica IN sono stati eccellenti, in linea con quelli dello scorso anno, e a volte anche superiori alla media. Un ottimo lavoro per tutta la squadra di Rai 1 che può ritenersi soddisfatta per gli ascolti che sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 5 giugno 2022) E’ andata in onda oggi 5 giugno 2022 l’diIn. Si chiude con i saluti di Mara Venier, e unaun po’ più corta del programma ( perchè la regina Elisabetta resta sempre la regina Elisabetta). Un programma che porta a casa, una stagione pressochè perfetta. Nonostante la concorrenza fortissima arrivata da Canale 5 che quest’anno per la prima volta ha schierato Amici e Verissimo alla, Mara Venier ha comunque fatto benissimo. Il programma di Rai 1 non ha vinto molte sfide contro Amici ma glidiIN sono stati eccellenti, in linea con quelli dello scorso anno, e a volte anche superiori alla media. Un ottimo lavoro per tutta la squadra di Rai 1 che può ritenersi soddisfatta per gliche sono ...

