Ucraina, ultime notizie: diverse esplosioni a Kiev all’alba (Di domenica 5 giugno 2022) Al via in giornata esercitazione Nato nel Baltico con Svezia e Finlandia. Zelensky: la Russia ha distrutto 113 chiese da inizio guerra. A quota 31.150 le perdite di Mosca secondo Kiev. Il papa: i capi di stato lavorino per la pace, li giudicherà la storia Leggi su ilsole24ore (Di domenica 5 giugno 2022) Al via in giornata esercitazione Nato nel Baltico con Svezia e Finlandia. Zelensky: la Russia ha distrutto 113 chiese da inizio guerra. A quota 31.150 le perdite di Mosca secondo. Il papa: i capi di stato lavorino per la pace, li giudicherà la storia

