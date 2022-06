Ucraina: Salvini, 'massacrato a reti unificate ma io continuerà a lavorare per pace' (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Mi hanno massacrato a reti unificate perchè ho lavorato, sto lavorando e continuerò a lavorare per la pace. Quando andavo al liceo ogni giorno c'erano picchetti di studenti di sinistra che chiedevano la pace. Ora siamo al quarto mese di guerra e chi parla di armi a di guerra è nemico del popolo italiano". Così Matteo Salvini a Desenzano del Garda a un'iniziativa elettorale. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Mi hannoperchè ho lavorato, sto lavorando e continuerò aper la. Quando andavo al liceo ogni giorno c'erano picchetti di studenti di sinistra che chiedevano la. Ora siamo al quarto mese di guerra e chi parla di armi a di guerra è nemico del popolo italiano". Così Matteoa Desenzano del Garda a un'iniziativa elettorale.

