**Ucraina: S. Craxi, 'offensiva russa contro media, va condannata con forza'** (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Il conflitto russo-ucraino è combattuto anche sul campo della comunicazione e della propaganda. Gli aggressori provano a modellare l'informazione, anche con attacchi di vera e propria disinformazione volti a stravolgere i fatti, a strumentalizzare dichiarazioni e posizioni, a sobillare una reazione nell'opinione pubblica che porti all'indebolimento dei governi occidentali e delle nostre democrazie". Così, Stefania Craxi, Senatore di forza Italia (Fi) e Presidente della Commissione Affari esteri. "È un terreno di scontro non meno cruento e, grande importanza. Far mancare l'appoggio della nostra opinione pubblica ai governi che si oppongono all'invasione dell'Ucraina è parte di una strategia alla quale dobbiamo reagire con fermezza e con intelligenza, senza prestare il fianco ma rispondendo alla propaganda ...

