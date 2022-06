Strage di cattolici in Nigeria: almeno 50 morti, tra le vittime donne e bambini Il Papa: «Prego per loro» (Di domenica 5 giugno 2022) Uomini armati hanno fatto irruzione durante la celebrazione della Pentecoste di una comunità cattolica nello stato di Ondo, nel sud del Paese africano Leggi su corriere (Di domenica 5 giugno 2022) Uomini armati hanno fatto irruzione durante la celebrazione della Pentecoste di una comunità cattolica nello stato di Ondo, nel sud del Paese africano

Advertising

matteorenzi : Nel giorno di Pentecoste ennesimo attacco contro i cattolici in una chiesa in #Nigeria: anche bambini tra le decine… - officialmaz : Ennesima strage di cattolici in una chiesa in #Nigeria. Circa 50 le vittime dell'ennesimo massacro compiuto ai dann… - ThedyStefano : RT @to199999: Peschiera del Garda: gli africani minacciano le ragazze, le donne bianche su questo treno non possono salire, ma come cazzo s… - cirillo73777221 : RT @matteorenzi: Nel giorno di Pentecoste ennesimo attacco contro i cattolici in una chiesa in #Nigeria: anche bambini tra le decine di mor… - FloraFrate : RT @matteorenzi: Nel giorno di Pentecoste ennesimo attacco contro i cattolici in una chiesa in #Nigeria: anche bambini tra le decine di mor… -