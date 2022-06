Spara una fucilata al figlio della badante e lo uccide (Di domenica 5 giugno 2022) Tragedia a Gombolo, in provincia di Pavia. Un uomo di 85, costretto in carrozzina, ha esploso un colpo di fucile contro il figlio 43enne della propria badante e lo ha ucciso Leggi su ilgiornale (Di domenica 5 giugno 2022) Tragedia a Gombolo, in provincia di Pavia. Un uomo di 85, costretto in carrozzina, ha esploso un colpo di fucile contro il43ennepropriae lo ha ucciso

