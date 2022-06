“Sospesa”. La storia di chi ha combattuto contro il regime Covid (Di domenica 5 giugno 2022) Ne ho letti tanti di libri sul periodo del Covid, in quel pazzo momento in cui sono state sospese le nostre libertà. Ne ho recensiti davvero pochi per il semplice motivo che, banalmente, si dividono in due grandi categorie, un po’ scontate. Quella a cui appartiene chi scrive questa rubrichina, e cioè quella degli scettici, degli arrabbiati, di chi pensa che dietro l’emergenza sanitaria si è celata ogni nefandezza. E la seconda categoria, ben più diffusa, di chi, pur riscontrando qualche errore qua e là, raccontano questi due anni come un kapò racconterebbe il suo luogo di lavoro: come qualche cosa di ineluttabile e forse inevitabile, date le circostanze. Sospesa, di Raffaella Regoli (Arianna Editrice), esce da questo schema. In fondo per un solo motivo, piuttosto narcisistico, ma speciale. La Regoli ha pagato sulla sua pelle, le domande che ha fatto. ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 5 giugno 2022) Ne ho letti tanti di libri sul periodo del, in quel pazzo momento in cui sono state sospese le nostre libertà. Ne ho recensiti davvero pochi per il semplice motivo che, banalmente, si dividono in due grandi categorie, un po’ scontate. Quella a cui appartiene chi scrive questa rubrichina, e cioè quella degli scettici, degli arrabbiati, di chi pensa che dietro l’emergenza sanitaria si è celata ogni nefandezza. E la seconda categoria, ben più diffusa, di chi, pur riscontrando qualche errore qua e là, raccontano questi due anni come un kapò racconterebbe il suo luogo di lavoro: come qualche cosa di ineluttabile e forse inevitabile, date le circostanze., di Raffaella Regoli (Arianna Editrice), esce da questo schema. In fondo per un solo motivo, piuttosto narcisistico, ma speciale. La Regoli ha pagato sulla sua pelle, le domande che ha fatto. ...

