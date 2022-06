Scoperta sensazionale, emergono i resti di un ‘gigante’ di oltre 10 mila anni fa. I dettagli (Di domenica 5 giugno 2022) Una Scoperta a dir poco sensazionale, ritrovati i resti di un ‘gigante’ vissuto ben oltre 10 mila anni fa. Tutti i dettagli della campagna di scavo. Nelle ultime settimane il nostro… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 5 giugno 2022) Unaa dir poco, ritrovati idi unvissuto ben10fa. Tutti idella campagna di scavo. Nelle ultime settimane il nostro… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

RadioSavana : @MariaRo79937705 @Lia35646494 @BarbaraRaval Ora che ha fatto questa sensazionale scoperta è cambiato qualcosa? È sc… - salvo41367981 : @deborapaola74 Provala chissà mai fai una scoperta sensazionale…da brevetto?? - LenziEleonora : @stefanogamba532 @barbarab1974 Ma va? Senti che scoperta sensazionale hai fatto! Ma quindi i medici curano anche i… - Nicola23453287 : RT @TheVale13: Attenzione a brevissimo arriverà la sensazionale scoperta scientifica che al lavoro, in famiglia, con gli amici... non siamo… - TheVale13 : Attenzione a brevissimo arriverà la sensazionale scoperta scientifica che al lavoro, in famiglia, con gli amici...… -