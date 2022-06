Sampdoria, scambio Colley Linetty: ecco cosa serve (Di domenica 5 giugno 2022) Calciomercato Sampdoria: per portare a termine lo scambio Colley-Linetty, ai blucerchiati manca l’ok di Giampaolo Tutte le operazioni di mercato della Sampdoria, che si stanno abbozzando in queste settimane, hanno tutte un comune denominatore per potersi chiudere: capire quale sarà il futuro di Marco Giampaolo sulla panchina blucerchiata. Una delle più delicate potrebbe essere lo scambio tra Karol Linetty e Omar Colley, che rafforzerebbe un reparto ma indebolirebbe l’altro. Qualche novità in più, come precisa Tuttosport, è attesa nella giornata di domani quando la dirigenza della Sampdoria, Antonio Romei e Gianni Panconi, incontreranno Giampaolo a Roma. Una volta chiarito il futuro dell’allenatore si potranno sottoporre a lui ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Calciomercato: per portare a termine lo, ai blucerchiati manca l’ok di Giampaolo Tutte le operazioni di mercato della, che si stanno abbozzando in queste settimane, hanno tutte un comune denominatore per potersi chiudere: capire quale sarà il futuro di Marco Giampaolo sulla panchina blucerchiata. Una delle più delicate potrebbe essere lotra Karole Omar, che rafforzerebbe un reparto ma indebolirebbe l’altro. Qualche novità in più, come precisa Tuttosport, è attesa nella giornata di domani quando la dirigenza della, Antonio Romei e Gianni Panconi, incontreranno Giampaolo a Roma. Una volta chiarito il futuro dell’allenatore si potranno sottoporre a lui ...

