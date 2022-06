Ragazza 18enne scomparsa nel nulla nel padovano | Che fine ha fatto Basma?

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 5 giugno 2022) Dal 31 maggio non si hanno più notizie diAfzaal, unapakistana residente a Galliera Veneta con la sua famiglia che ora ha lanciato un appello disperato sui social per poterla ritrovare. Dove è finita la giovane? Sono ore concitate, miste a preoccupazione, a Galliera Veneta, un paesino in provincia di Padova. Da quasi una settimana, infatti, non si hanno più notizie diAfzaal, unapakistana che è stata avvistata l’ultima volta a Castelfranco Veneto, prima di scomparire nel. La giovane ha carnagione scusa, capelli neri ed è alta 1.55 cm. E mentre la polizia indaga, la famiglia dinon si arrende e ha lanciato nelle scorse ore un appello disperato sui social per poterla ritrovare. “Mia cugina il 31 maggio è ...