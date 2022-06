Pronto soccorsi più leggeri in Toscana: d'ora in poi si accede al reparto (Di domenica 5 giugno 2022) La Regione ha predisposto un piano contro i tempi di attesa sempre più dilatati incentivando anche i turni dei medici pagati a servizio e degli specializzandi Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 5 giugno 2022) La Regione ha predisposto un piano contro i tempi di attesa sempre più dilatati incentivando anche i turni dei medici pagati a servizio e degli specializzandi

Advertising

BiancoLelio : @Corriere Sanzioni, per il 99% degli ITAGLIANI la vita è peggiorata: mancano SOLDI PRONTO SOCCORSI MEDICI GASOLI… - foolfvrlouis : PRONTO 118 SERVONO SOCCORSI QUI - livic751 : RT @Dubbiosa2: @piersileri Dott.Sileri io vedo una sanità allo sfascio, mesi per poter fare una visita specialistica, malati ricoverati p… - Dubbiosa2 : @piersileri Dott.Sileri io vedo una sanità allo sfascio, mesi per poter fare una visita specialistica, malati ric… - MarySpes : RT @CapitaleIl: Il Covid 2022/2023 servirà ha mettere definitivamente in ginocchio la Sanità pubblica. Sarà il colpo di grazia, per aprire… -