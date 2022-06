Papa Francesco | omelia sulla sedia a rotelle ' Ammodernamenti nella Chiesa non bastano'

(Di domenica 5 giugno 2022) Il significato della Pentecoste e le origini della festa Città del Vaticano, 5 giugno 2022 -per, che non ha celebrato la messa di Pentecoste (presieduta ...

Advertising

antoniospadaro : Papa Francesco e la guerra. Quelle prese di posizione rischiose e incomprese. 100 giorni e 50 interventi, uno ogni… - Avvenire_Nei : Papa Francesco ai giovani preti e monaci ortodossi: l'unità è necessaria - Avvenire_Nei : #Ucraina Il Papa: desidero andare a Kiev appena possibile - icemastromatteo : RT @antoniospadaro: Papa Francesco e la guerra. Quelle prese di posizione rischiose e incomprese. 100 giorni e 50 interventi, uno ogni due… - RetweetPalermo : RT @agomariagreco: Le prime lettrici e le prime accolite in Italia sono state istituite a Palermo. Bravo il vescovo + Corrado che, primo i… -

Roma, 05 giugno 2022 "Dopo 100 giorni dall'inizio della guerra, e' la negazione del sogno di Cristo, rinnovo l'appello, non portate l'umanità alla rovina", cosi'durante l'Angelus domenicale celebrato in piazza San Pietro in Vaticano. Le immagini nel giorno della celebrazione della Pentecoste.Chi è Franco Ricciardi: età, vero nome, dove e quando è nato, carriera Franco Ricciardi, pseudonimo diLiccardo è nato a Napoli il 6 ottobre 1966. E' un cantautore e attore italiano: ha ...Papa Francesco anche oggi ha partecipato restando seduto su una sedia a rotelle ad un impegno pubblico. Il Pontefice non ha celebrato la messa di Pentecoste, che invece è stata presieduta dal Cardinal ..."Si mettano in atto veri negoziati", sono queste le parole di Papa Francesco che ha presieduto le celebrazioni in sedia a rotelle.