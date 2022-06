Palermo, 180 minuti per realizzare un sogno che sembrava impossibile (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo aver superato Triestina, Virtus Entella e FeralpiSalò, il Palermo sa di avere tutte le carte in regola per far male anche al Padova, corazzata del Girone A. A separare i rosanero dal sogno, infatti, sono rimasti solo i veneti, favoriti di questa post season, che dovranno però vedersela contro un Palermo rinato grazie alla cura Baldini, che potrà riportare i siciliani in Serie B, mettendo la parola fine alla fase più triste della storia palermitana. La stagione del Palermo Una partenza a rilento, quella dei rosanero, che, con Filippi in panchina, hanno vinto solo 3 delle prime 9 partite di campionato (contro Latina, Campobasso e Foggia), pareggiandone 4 e perdendo le restanti 2 sui campi di Taranto e Turris. In un Girone C in cui il Bari aveva da subito messo in chiaro chi sarebbe stata la squadra da battere, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo aver superato Triestina, Virtus Entella e FeralpiSalò, ilsa di avere tutte le carte in regola per far male anche al Padova, corazzata del Girone A. A separare i rosanero dal, infatti, sono rimasti solo i veneti, favoriti di questa post season, che dovranno però vedersela contro unrinato grazie alla cura Baldini, che potrà riportare i siciliani in Serie B, mettendo la parola fine alla fase più triste della storia palermitana. La stagione delUna partenza a rilento, quella dei rosanero, che, con Filippi in panchina, hanno vinto solo 3 delle prime 9 partite di campionato (contro Latina, Campobasso e Foggia), pareggiandone 4 e perdendo le restanti 2 sui campi di Taranto e Turris. In un Girone C in cui il Bari aveva da subito messo in chiaro chi sarebbe stata la squadra da battere, ...

Advertising

cercasicasait : Appartamento in Affitto a Palermo (PA) Palermo 900€ | 180mq | 6 locali | classe G | CC142437360: Fai click sotto p… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Padova-Palermo, la B in 180' sempre una battaglia: i precedenti e quei rigori… - Mediagol : Padova-Palermo, la B in 180' sempre una battaglia: i precedenti e quei rigori… - GDS_it : Ottimismo nella sfida col Padova. Potrebbe bastare ripetere i numeri delle ultime 22 partite. Essere il Palermo deg… - QdSit : Solo 180 minuti separano una tra Padova e Palermo dalla promozione in Serie B. ... #finaleplayoff -