“Non tornerà”. Serena Autieri si lascia andare, lacrime e commozione in studio (Di domenica 5 giugno 2022) “Dedicato” chiude, Serena Autieri si commuove. Il programma nato come un esperimento mattutino in estate e poi esteso anche in inverno non ha raggiunto i risultati sperati. Gli ascolti si sono infatti assestati intorno al 12% di share per poco più di 1 milione e mezzo di telespettatori. Sulla trasmissione si è espresso, in termini tutt’altro che lusinghieri, pure l’esperto di tv Davide Maggio. “Il programma del sabato di Serena Autieri e Rai1 – scrive Maggio – va archiviandosi mestamente dopo risultati auditel deludenti e l’aggravante di proporre una tv vecchia”. Sabato 4 giugno è andata dunque in onda l’ultima puntata di “Dedicato”. Si è trattato comunque di un appuntamento ricco di emozioni e anche commozione, come vedrete. Al centro dello studio Serena ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 giugno 2022) “Dedicato” chiude,si commuove. Il programma nato come un esperimento mattutino in estate e poi esteso anche in inverno non ha raggiunto i risultati sperati. Gli ascolti si sono infatti assestati intorno al 12% di share per poco più di 1 milione e mezzo di telespettatori. Sulla trasmissione si è espresso, in termini tutt’altro che lusinghieri, pure l’esperto di tv Davide Maggio. “Il programma del sabato die Rai1 – scrive Maggio – va archiviandosi mestamente dopo risultati auditel deludenti e l’aggravante di proporre una tv vecchia”. Sabato 4 giugno è andata dunque in onda l’ultima puntata di “Dedicato”. Si è trattato comunque di un appuntamento ricco di emozioni e anche, come vedrete. Al centro dello...

Advertising

MediasetTgcom24 : Draghi: 'Politica energetica dell'Ue non tornerà come prima' | 'Essenziale che Putin non vinca questa guerra' #ue… - needchriemattia : RT @takemehomenoww: è un inizio e vederlo così felice non ha prezzo, piano piano lui tornerà più forte di prima e ora voglio godermi questo… - Alvaro85241510 : @sbonaccini @ligabue Ma la coerenza ? Almeno ligabue non si stacca dalla mascherina. Adesso la paura del birus dove… - Jjuventushare : RT @la_patrizia_: Non offendo chi insulta Chellini solo perché so che sotto sotto tifano Inter. Altrimenti non si spiega dopo 17 anni di fe… - piero_aurelio : Quel tizio e' nella sua cuccia, gli hanno dato un bell'osso da spolpare, tornerà quando qualcuno contro i poteri f… -