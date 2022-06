“Nessun infermiere tra le onorificenze di Mattarella | da eroi del Covid a signori nessuno”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 5 giugno 2022) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un, contrariato per la mancata assegnazione in occasione del 2 giugno dei riconoscimenti dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” agli infermieri che hanno lavorato e si sono sacrificati durante l’emergenza. Giovedì 2 giugno di ritorno a casa dopo una passeggiata in centro città, con i miei due figli, ci siamo imbattuti al cospetto di alcune forze dell’ordine dell’Arma dei Carabinieri, in divisa antica con sciabola scintillante, cappello e mantella. Uscivano dal Palazzo della Provincia, dove presupponevo si fosse svolta qualche manifestazione, essendo appunto il giorno della Festa della Repubblica. Con i bambini, affascinati da questo incontro, ho cercato per quanto possibile di far capire loro quanto fosse importante questo giorno di festa per ogni singolo italiano, di cosa volesse dire ...