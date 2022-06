MotoGP, l'incredibile errore di Aleix Espargarò: cosa è successo (Di domenica 5 giugno 2022) Clamoroso errore del pilota spagnolo della Aprilia Aleix Espargarò durante il GP di Catalogna. Al 23° dei 24 giri in programma, il motociclista spagnolo passa sul traguardo con oltre mezzo secondo di vantaggio su Jorge Martin, dopo... Leggi su today (Di domenica 5 giugno 2022) Clamorosodel pilota spagnolo della Apriliadurante il GP di Catalogna. Al 23° dei 24 giri in programma, il motociclista spagnolo passa sul traguardo con oltre mezzo secondo di vantaggio su Jorge Martin, dopo...

Advertising

ValeriaCir78 : @alexmarquez73 @marcmarquez93 @MotoGP @lcr_team Straordinario Alex!!!?????? un emozione incredibile vederti così vici… - FormulaPassion : #MotoGP, Aleix #Espargarò spiega l'incredibile errore nel #CatalanGP: 'Ho guardato la torre e mi ha confuso' - infoitsport : Aleix Espargaro, incredibile errore: cosa è successo nella MotoGP in Catalogna - MotorcycleSp : Jorge Martín è uno dei piloti MotoGP più vicini ad Aleix Espargaró e stava correndo dietro al suo am... #MotoGP… - CorriereUmbria : Espargaro, errore incredibile: esulta per il secondo posto ma manca ancora un giro e arriva quinto | Video #MotoGp… -