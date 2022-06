Moto3 | Izan Guevara | “Quarto podio consecutivo | stavolta la posizione è quella giusta”

(Di domenica 5 giugno 2022) Sul circuito di Barcelona è andato in scena il nono appuntamento con il Mondiale. Ad uscirne vincitore è stato lo spagnolo, autore di una gara sostanzialmente perfetta, in cui è riuscito a prendere un vantaggio rassicurante nel finale, mentre alle sue spalle si lottava per le posizioni del. Dopo la gara, il corridore del Team Aspar ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Speravo di riuscire a fare una gara così, è anche molto importante per il campionato. Sono molto felice di essere sulper la quarta volta consecutiva,sulla”. Classifica, Mondiale 2022: Sergio Garcia allunga, Foggia a -55 Il 17enne maiorchino è ora secondo nella classifica del Mondiale, alle spalle del solo ...

Advertising

MotorcycleSp : Izan Guevara è stato il grande vincitore del GP di Catalogna nella categoria Moto3. Il pilota Aspar... #MotoGP… - MotorcycleSp : Che gara che si è svolta a Barcellona nella classe Moto3 questa domenica. Izan Guevara ha vinto anco... #MotoGP… - carbonarafra : L'intelligenza al servizio della velocità, e viceversa. Che gran pilota, Izan #Guevara. È quasi un obbligo, ormai,… - motorboxcom : #Moto3 Dennis #Foggia, un altro zero, che sfortuna! Il #CatalanGP è di Izan #Guevara davanti al baby-fenomeno David… - gaetanomenna85 : RT @SkySportMotoGP: ?? IZAN GUEVARA VINCE A BARCELLONA IN #MOTO3 ? Foggia costretto al ritiro I risultati ? -

Nellail più veloce è stato lo spagnoloGuevara davanti a Dennis Foggia , nella Moto2 lo spagnolo Aron Canet .Nel Warm Up dellail più rapido è statoGuevara (GasGas), in Moto2 Aron Canet (Flexbox). 09.25 - Alex Marquez ha ottenuto l'ok dei medici per tornare in sella oggi dopo la caduta di ieri ...A trionfare è stato Izan Guevara, che ha così ridotto lo svantaggio dal leader del mondiale Sergio Garcia, solo quarto al traguardo. Clamoroso podio, alla seconda gara in carriera, per il 16enne ...Completano il podio il 16enne Munoz e Suzuki. Quarto Garcia. Al pilota romano è uscita la catena quando era nel gruppo di testa. Ritirato anche Migno. Rossi 11esimo, Bertelle 13esimo, Nepa 16esimo e B ...