LIVE Motocross MXGP, GP Francia 2022 in DIRETTA: gara-1 e gara-2 in tempo reale, duello Renaux-Gajser (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Presentazione GP Francia – Come seguire il GP in tv Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Francia 2022 per la MXGP! I piloti scenderanno oggi in pista per gara-1 e gara-2 presso il circuito Raymond Demy di Ernée. Prosegue il Mondiale di Motocross con la decima tappa in programma oggi domenica 5 giugno, con altri importanti punti in palio in ottica classifica piloti: lo sloveno Tim Gajser è al comando a quota 404 punti, con il francese Maxime Renaux che insegue (66 punti di ritardo) e può sfruttare il sostegno del proprio pubblico, ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione GP– Come seguire il GP in tv Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno e benvenuti allatestuale del Gran Premio diper la! I piloti scenderanno oggi in pista per-1 e-2 presso il circuito Raymond Demy di Ernée. Prosegue il Mondiale dicon la decima tappa in programma oggi domenica 5 giugno, con altri importanti punti in palio in ottica classifica piloti: lo sloveno Timè al comando a quota 404 punti, con il francese Maximeche insegue (66 punti di ritardo) e può sfruttare il sostegno del proprio pubblico, ...

Advertising

corsedimoto : ORARI TV MOTOCROSS - Il Motocross Mondiale è di scena ad Ernee, in Francia. Niente diretta TV, ma c'è il live strea… - corsedimoto : MXGP SPAGNA - Si corre ad Arroyomolinos: Mattia Guadagnini è andato forte in qualifica. Ecco dove vedere tutto in d… -