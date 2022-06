LIVE Moto3, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: Guevara allunga in solitaria, ritiro per Foggia (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP DI Catalogna DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 -4 Caduta per Toba in curva 10, mentre Guevara sembra imbattibile. Garcia resta lontano 6 decimi. -5 Guevara continua a mantenere un ritmo impressionante! Il #28 del gruppo ha 5 decimi di scarto su Garcia e Munoz che potrebbe strappare il miglior risultato in carriera. -6 Guevara tenta di scappare! Attenzione all’iberico che ha guadagnato sei decimi! Garcia e Masià tentano di ricucire. -7 Può ancora succedere di tutto al Montmelò. Guevara detta il passo, Migno si ritira -8 Masià! Nuovo leader in Spagna, mentre Migno prende una penalità per aver abusato ripetutamente dei limiti della pista. Suzuki torna in zona ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP DIDI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 -4 Caduta per Toba in curva 10, mentresembra imbattibile. Garcia resta lontano 6 decimi. -5continua a mantenere un ritmo impressionante! Il #28 del gruppo ha 5 decimi di scarto su Garcia e Munoz che potrebbe strappare il miglior risultato in carriera. -6tenta di scappare! Attenzione all’iberico che ha guadagnato sei decimi! Garcia e Masià tentano di ricucire. -7 Può ancora succedere di tutto al Montmelò.detta il passo, Migno si ritira -8 Masià! Nuovo leader in Spagna, mentre Migno prende una penalità per aver abusato ripetutamente dei limiti della pista. Suzuki torna in zona ...

Advertising

SkySportMotoGP : Brutto incidente in #Moto3, coinvolti 3 piloti, senza conseguenze gravi LIVE ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: #Moto3 LIVE su Sky Sport MotoGP, canale 208. #Moto2 in diretta alle 12.20 #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #CatalanGP h… - SkySportMotoGP : #Moto3 LIVE su Sky Sport MotoGP, canale 208. #Moto2 in diretta alle 12.20 #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Catalogna 2022 in DIRETTA: comincia il warm-up - #Moto3 #Catalogna #DIRETTA: #comincia - dianatamantini : LIVE - I warm up MotoGP, Moto2 e Moto3 in Catalunya. La diretta con tempi, classifiche ed aggiornamenti in tempo re… -