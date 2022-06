LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Matteo Zurlo tra i quattro battistrada, plotone a 2’05” (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA CLASSICA DI BRUXELLES DALLE 14.00 13.52 Grande accelerata del gruppo che in pochi chilometri ha “mangiato” una trentina di secondi: 1’35” il distacco all’ultimo rilevamento cronometrico. 13.49 L’ascesa conclusiva del Monte Grappa ha una lunghezza di 28 km ed una pendenza media del 4,8%, ma sono diversi i settori di discesa che intermezzano la scalata. In alcuni tratti le punte superano il 20%! 13.46 La corsa è a Feltre, località che solo qualche giorno fa ha ospitato il passaggio del Giro d’Italia 2022. 13.43 70 km all’arrivo. Prosegue il tira e molla tra i quattro di testa e il gruppo, ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 10.00 LADELLA CLASSICA DI BRUXELLES DALLE 14.00 13.52 Grande accelerata del gruppo che in pochi chilometri ha “mangiato” una trentina di secondi: 1’35” il distacco all’ultimo rilevamento cronometrico. 13.49 L’ascesa conclusiva del Monte Grappa ha una lunghezza di 28 km ed una pendenza media del 4,8%, ma sono diversi i settori di discesa che intermezzano la scalata. In alcuni tratti le punte superano il 20%! 13.46 La corsa è a Feltre, località che solo qualche giorno fa ha ospitato il passaggio del Giro d’Italia. 13.43 70 km all’arrivo. Prosegue il tira e molla tra idi testa e il gruppo, ...

