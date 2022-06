Inseguendo Caravaggio

Leggi su panorama

(Di domenica 5 giugno 2022) A Ragusa viene esposto un San Giovanni giacente il cui autore è ritenuto Michelangelo Merisi. Il critico di Panorama rilancia. Con un’attribuzione certa di un’altra versione dello stesso soggetto. Stimolato dagli insistenti conati caravaggeschi di Ragusa, che presenta, nella Chiesa della Badia, un «giacente» San Giovannino, ho ripreso a studiarne con attenzione la vicenda attributiva sostenuta da una illustre studiosa di, Mina Gregori, e da una valente restauratrice, Roberta Lapucci, presso il cui studio vidi per la prima volta il dipinto. Nel dubbio non mi sono pronunciato, arrivando alla conclusione che l’idea, certamente di, rimandasse a un originale perduto, coinvolgendo nel giudizio limitativo l’altro noto e studiato esemplare del dipinto, conservato a Monaco. Ecco le mie considerazioni in un’intervista a Video Mediterraneo: ...