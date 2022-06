Gravina | “Parlare di ripescaggio per i Mondiali ci rende poco credibili! Pensate davvero che…”

(Di domenica 5 giugno 2022) Il presidente della FIGC,, ha rilasciato alcune dichiarazioni su un probabiledell’Italia ai. Di seguito un estratto delle sue parole.: “diper ici” “Questo continuodelper ici stando meno credibili. L’Italia è fuori dal Qatar, abbiamo perso in campo e pensare a unè un prci in giro e non essere credibili. Amo affrontare i problemi e me ne assumo le responsabilità. E’ una fase delicata, dobbiamo ricostruire la nostra credibilità. Noi abbiamo sempre detto la verità agli italiani, ...

Quandodice che "cominciamo a percepire una sorta di distacco" è la conferma che quanto si sta facendo per la Nazionale non è minimamente sufficiente. Qui c'è bisogno dicon chiarezza ...... situazione sostenuta ed appoggiata dal ct azzurro: "La squadra non si è qualificata per il campionato del mondo - ha dettodi ripescaggio ci farebbe diventare poco credibili". LE ...Sabato sera Lorenzo Pellegrini non era il capitano dell'Italia impegnata a Bologna nel match d'esordio di Nations League contro la Germania – la fascia era sul braccio di Florenzi – ma la prova del ro ...La risposta alla Figc alimenta la battaglia tra il presidente laziale e Gravina, numero uno della Federcalcio. Una guerra politica sul controllo del potere ...