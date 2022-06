Forlì | titolo bis per Musetti | battuto in rimonta Passaro

(Di domenica 5 giugno 2022) Nella sfida tutta italiana che ha assegnato il trofeo del Challenger che si è concluso sui campi in terra rossa del TC Villa Carpena il 20enne di Carrara ha confermato il suo ruolo di favorito superando in tre set il 21enne di Perugia, partito addirittura dalle qualificvazioni

