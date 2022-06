Fake news e come non fabbricarle I consigli di Paganini Competere

Leggi su formiche

(Di domenica 5 giugno 2022) Le(notizie false) sono purtroppo diffuse anche da chi le vuole combattere a parole. Non si tratta di chi inventa o nega la realtà. Si tratta di manipolare la realtà fornendo una propria interpretazione per indirizzare il pensiero del lettore/ascoltatore. L’obiettivo dell’informazione dovrebbe essere quello di garantire ai lettori cittadini conoscenze per farsi un’opinione e compiere delle scelte. Per molti media, purtroppo anche in Occidente, l’obiettivo sembra invece, di fornire un’opinione che determini un comportamento. Chi promuove le notizie false ma anche chi manipola i fatti per convincere il lettore che siano veri non vuole fornire questo strumento ai lettori ma vuole preconfezionarli una verità. I media russi per esempio, negano le evidenze o ne fabbricano di false per fabbricare una realtà fittizia. Ma anche i media occidentali, ...