Cassano e il passato con le donne: "Mi dicevano che ero bello e affascinante. Cosa avevano bevuto?" (Di domenica 5 giugno 2022) Ospite fisso della Bobo TV, Antonio Cassano ha commentato la sua fama da conquistatore ai temi della Roma: "Meglio che non dico nulla, fino a venticinque anni ho fatto un disastro. Per le donne ero... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 5 giugno 2022) Ospite fisso della Bobo TV, Antonioha commentato la sua fama da conquistatore ai temi della Roma: "Meglio che non dico nulla, fino a venticinque anni ho fatto un disastro. Per leero...

Advertising

Damianodanny1 : AZZURRI RIDOTTI SPARRING PARTNER MOMENTO PIÙ AMARO DI SEMPRE DELLE 3 AVVERSARIE DI NATIONS LEAGUE 2 (GERMANIA E… - mstrmtch : @FutboIOOC Il programma è diventato inascoltabile, Per colpa di Antonio Cassano. Ieri hanno passato mezz’ora a far… - Slevinkelevra7 : @GianlucaGregor4 @LGramellini Secondo me è più un limite di fantasia dei giornalisti, che non sapendo nulla continu… -