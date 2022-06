Calcio, il Galles batte l’Ucraina con un autogol e si qualifica ai Mondiali (Di domenica 5 giugno 2022) Il Galles si è qualificato ai Mondiali 2022 di Calcio. I Dragoni sono riusciti a sconfiggere l’Ucraina per 1-0 nella finale dei playoff andata in scena a Cardiff, dopo il rinvio di tre mesi fa dovuto al conflitto bellico. I ragazzi di coach Page fanno festa di fronte al proprio pubblico grazie a un autogol di Yarmolenko al 34?, quando ha deviato un tiro del capitano Bale. I gialloblù hanno cercato la rimonta in trasferta, ma non sono riusciti a trovare il pareggio. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Ilsi èto ai2022 di. I Dragoni sono riusciti a sconfiggereper 1-0 nella finale dei playoff andata in scena a Cardiff, dopo il rinvio di tre mesi fa dovuto al conflitto bellico. I ragazzi di coach Page fanno festa di fronte al proprio pubblico grazie a undi Yarmolenko al 34?, quando ha deviato un tiro del capitano Bale. I gialloblù hanno cercato la rimonta in trasferta, ma non sono riusciti a trovare il pareggio. Foto: Lapresse

