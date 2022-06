(Di domenica 5 giugno 2022) MILANO – Dopo il recente successo dell’album “Oro Blu”, che ha conquistando la #1 della classifica Fimi/gfk degli album più venduti della settimana e raggiunta la #2 nella classifica dei vinili più acquistati, il rapper genovesecalca i palchi italiani con il suo “Oro Blu” per celebrare il proprio disco. I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketmaster www.ticketmaster.it, TicketOne www.ticketone.it, Ciaotickets www.ciaotickets.com e Vivaticket www.vivaticket.com. Qui di seguito leestive: 22/06/, Oltrefestival, Bologna 24/06/, Marina Bay Festival, Marina Di Ravenna 25/06/, Lumen Festival, Torri di Quartesolo (VI) 26/06/, GOA-BOA THE NEXT DAY, Genova 01/07/, ...

Bresh, ecco le prossime date di "Oro Blu Tour 2022"

