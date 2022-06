Bergomi | “Scudetto Milan? Inter penalizzata | gli hanno messo i match più importanti vicini”

Advertising

fuddunipietro : @dlbizz @ducciosiena @NackaSkoglund89 Bergomi all'inizio del campionato disse che il Milan poteva lottare per lo scudetto - Fedeoer : RT @MarcoSimoni4: @enzlorenz3 @cippiriddu @deliux9 Guarda,basta leggere l’intervista di Bergomi oggi su tutto sport per farti capire quello… - Ste_Gualdoni : RT @90ordnasselA: “Bastoni sembra un possibile sacrificabile. Ma è giusto lasciare andare un giovane, forte e interista?” “Normalmente una… - LuigiBevilacq17 : RT @90ordnasselA: “Bastoni sembra un possibile sacrificabile. Ma è giusto lasciare andare un giovane, forte e interista?” “Normalmente una… - MarcoSimoni4 : @enzlorenz3 @cippiriddu @deliux9 Guarda,basta leggere l’intervista di Bergomi oggi su tutto sport per farti capire… -

...ma è la stessa sicurezza declinata nei mesi passati dallo stesso Paolo al sodale Beppe("... Di certo questo è il "primosostenibile" come spiega e racconta Ivan Gazidis, sceso dagli ...Trionfo per il Milan che riconquista lo11 anni dopo l'ultima volta. Tanta delusione per l'Inter con Fabioche alla CMIT TV non ha risparmiato in particolare Marotta Il tris rifilato al Sassuolo ha proiettato il Milan in ...“Guardo l’aspetto tecnico, va benissimo per il nostro campionato. Pensi ad Ibra, a 41 anni, prima degli infortuni, era ancora decisivo. Romelu di anni ne ha 28, possiede la stessa stazza di Zlatan, è ...Lo ha detto che non aveva mai allenato uno forte come lui, se lo dice l'allenatore. non ho dubbi che vada bene per Inzaghi e la sua Inter. 'Romelu ha 28 anni, possiede la stessa stazza di Ibra, è velo ...