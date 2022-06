8 prodotti di bellezza che stai usando in modo completamente sbagliato (Di domenica 5 giugno 2022) A chi di noi non è capitato che alcuni prodotti di bellezza non hanno dato i risultati desiderati? Quante volte è capitato di sentire la nostra pelle arida e secca come il deserto del Sahara, e una maschera per il viso cosiddetta “idratante” l’ha inaridita ancor di più? Questo non significa che dobbiamo sbarazzarti di ogni prodotto di bellezza in nostro possesso, ma forse tutto ciò che dobbiamo fare è cambiare il modo in cui usiamo alcuni prodotti. Salviette struccanti C’è qualcosa di più conveniente delle “magiche salviette struccanti? Ma non possiamo usarle sempre: non detergono abbastanza bene la pelle. Inoltre, sono fatti di un materiale ruvido che provoca irritazioni e asciuga troppo la nostra pelle. Ebbene usarle solo se non abbiamo a nostra disposizione l’acqua e un buon detergente. Per la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 5 giugno 2022) A chi di noi non è capitato che alcunidinon hanno dato i risultati desiderati? Quante volte è capitato di sentire la nostra pelle arida e secca come il deserto del Sahara, e una maschera per il viso cosiddetta “idratante” l’ha inaridita ancor di più? Questo non significa che dobbiamo sbarazzarti di ogni prodotto diin nostro possesso, ma forse tutto ciò che dobbiamo fare è cambiare ilin cui usiamo alcuni. Salviette struccanti C’è qualcosa di più conveniente delle “magiche salviette struccanti? Ma non possiamo usarle sempre: non detergono abbastanza bene la pelle. Inoltre, sono fatti di un materiale ruvido che provoca irritazioni e asciuga troppo la nostra pelle. Ebbene usarle solo se non abbiamo a nostra disposizione l’acqua e un buon detergente. Per la ...

